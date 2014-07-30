Ограничение на передвижение большегрузных машин введено в Беларуси в дневное время до 31 августа из-за жары

Новости Беларуси. Транспортная инспекция в условиях жаркой погоды усилила контроль за режимом движения большегрузных машин. Временные ограничения движения «тяжеловесов» на автомагистралях страны будут действовать по 31 августа.

В этот период днем при температуре воздуха выше 25 градусов авто с нагрузкой на ось более 6 тонн передвигаться не могут. Дорога для них будет открыта лишь ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об опасности высокого градуса предупреждают и медики. Специалисты советуют, по возможности, не находиться под прямыми солнечными лучами, пить больше жидкости – охлажденную или минеральную воду.

Госавтоинспекция, в свою очередь, рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния, если авто не оборудовано кондиционером, и учитывать условия дорожного полотна.