Оформить машину 29 и 30 июня можно будет прямо на белорусской границе

Это сделано для того, чтобы все желающие успели до 1 июля по действующим пошлинам растаможить авто, купленное за рубежом.

Кроме того, для снижения очередей на границе, ранее на круглосуточный график работы уже перешли пункты таможенного оформления в Витебске, Бресте, Гродно, Волковысске и Ошмянах. Остальные пропускают машины до позднего вечера. Увеличился рабочий день таможенников, и количество дежурных смен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В пунктах пропуска налажено взаимодействие с таможенными пограничными службами сопредельных государств по внеочередному направлению транспортных средств, ввозимых физическими лицами. 30 июня в пунктах пропуска будет создано максимальное количество мест для размещения транспортных мест, ввозимых физическими лицами. Последние часы работы 30 июня в пунктах пропуска будут временно ограничен запуск иных категорий транспортных средств, в первую очередь, грузовых.