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Оформить иномарку до 1 июля: белорусские таможенники переходят на усиленный режим работы

10 июня 2011 06:45
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Такой график поможет всем желающим оформить до 1 июля купленные за рубежом иномарки по действующим пошлинам. Многие пункты перейдут на круглосуточный режим, увеличится и количество дежурных смен.В первую очередь, таможенники будут пропускать машины для личного пользования. А для предотвращения ажиотажных очередей гражданам рекомендуют заранее заключать договоры для декларирования товаров и не откладывать покупку автомобиля на последний день. Даже с учетом того, что в последние числа июня таможня будет оформлять машины прямо на границе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# авто

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