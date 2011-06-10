Оформить иномарку до 1 июля: белорусские таможенники переходят на усиленный режим работы

Авария в Минске. Итог пересечения перекрестка на желтый сигнал светофора – два автомобиля, не подлежащие восстановлению

На пересечении улиц Притыцкого и Лещинского столкнулись два автомобиля. «Форд транзит» пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора. Однако для других авто уже зажегся зеленый. И они по праву начали движение.