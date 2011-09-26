Прямой эфир

Очевидцы аварии на улице Притыцкого преследовали виновника по ночному Минску

26 сентября 2011 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Авария произошла 25 сентября в 23.30. Минивэн «Тойота» двигался по улице Притыцкого со стороны улицы Лобанка.

По словам очевидцев, на перекрестке Притыцкого и Лещинского он грубо нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фиат».

После этого водитель минивэна попытался скрыться с места ДТП. Однако водители, которые были свидетелями столкновения, стали преследовать нарушителя. Они сообщили в ГАИ об аварии и о том, куда движется «Тойота». В скором времени автомобиль попал в поле зрения выехавшего по вызову наряда ДПС. Водитель пытался скрыться, но в итоге был задержан.

В салоне автомобиля находились еще два пассажира. У одного из них, а также у водителя налицо были признаки алкогольного опьянения. При этом водитель категорически отрицал не только факт аварии, но и то, что он находился за рулем. Путаясь в показаниях, он пытался объяснить инспектору ГАИ, что, увидев милицейскую машину, испугался и перепрыгнул на сиденье водителя. Зачем он это сделал, а также кто в таком случае находился за рулем до этого, горемыка объяснить не смог, так как, по его словам, забыл. Нарушитель задержан, медицинское освидетельствование выявило у него 1,8 промилле на выдохе, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
23 сентября 2011 18:39

На МКАД свадебный кортеж практически в полном составе въехал в стоящую на «аварийке» легковушку

23 сентября 2011 18:25

В Чижовке торжественно начато строительство новой двухуровневой развязки

22 сентября 2011 19:07

Развязку улиц Маяковского и Денисовской в Минске планируется сдать уже в этом году