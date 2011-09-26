Очевидцы аварии на улице Притыцкого преследовали виновника по ночному Минску

Авария произошла 25 сентября в 23.30. Минивэн «Тойота» двигался по улице Притыцкого со стороны улицы Лобанка.

По словам очевидцев, на перекрестке Притыцкого и Лещинского он грубо нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фиат».

После этого водитель минивэна попытался скрыться с места ДТП. Однако водители, которые были свидетелями столкновения, стали преследовать нарушителя. Они сообщили в ГАИ об аварии и о том, куда движется «Тойота». В скором времени автомобиль попал в поле зрения выехавшего по вызову наряда ДПС. Водитель пытался скрыться, но в итоге был задержан.