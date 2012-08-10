Очереди на минском пункте таможенного оформления из-за нехватки кадров

Новости Беларуси. В минском пункте таможенного оформления каждый день стоят десятки большегрузов. Чтобы оформить груз, водители вынуждены ждать по 10-12 часов. Таможенный комитет уверяет, что такая ситуация временная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Кожемякин, дальнобойщик:

Мы друг с другом договариваемся: один не спит, а остальные отдыхают. Если пошла продвижка, он идет и всех будит. Но это же не сон.

По словам дальнобойщиков, после выходных число фур увеличивается в разы. До сотни машин. И все они стоят у обочины. Оборудованных стоянок и уж тем более туалетов здесь нет. Большинство фур – с опасным грузом. Стоять на городских улицах им в принципе запрещено. От этого возникают проблемы с ГАИ.

Виталий Иванов, дальнобойщик (Беларусь):

Мы вынуждены просто на обочине ставить машины. И приезжает ГАИ - штрафует. И штрафы немаленьке платим.

В общей очереди находится и съедобный груз. Чтобы поддерживать температуру в салоне, водители фур с продуктами вынуждены оставлять включенными компрессоры. А это дополнительные расходы.

Сергей Глазун, дальнобойщик (Украина):

Я уже девять часов отстоял, с 6-ти утра. До этого в колейке стоял. Талетов нет, ничего нет. Я вам продукты питания привез, чтобы люди кушали, а должен стоять тут. И обьясните, как это можно понять?

В пункте таможенного оформления на камеру о причинах очередей начальник пункта говорить отказался. По неофициальной информации, очереди - из-за нехватки кадров. В таможенном комитете нам объяснили: ситуация ожидаемая. И главное – временная. Все из-за температурного режима. Машинам с таким грузом двигаться можно только тогда, если за стеклом не выше 27 градусов. С пришедшей прохладой движение продолжилось. А стоят у дороги фуры оттого, что это им выгодно. Пребывание груза на складах стоит денег. И оправданно больших, чем штрафы ГАИ. Однако, исправить ситуацию таможенники обещали.

Никитюк Виктор, заместитель начальника минской региональной таможни:

Я думаю, что это явления временное. Ситуация находится на постоянном контроле. Производится постоянный мониторинг. Меры принимаются. Необходимо увеличение числа работников. С наименее загруженных пунктов личный состав перемещается в загруженный.

Еще один выход для дальнобойщиков - растамаживать груз в другом таможенном пункте. Для этого можно написать заявление и все документы будут перенаправлены в тот ПТО, где машин немного. Это законное право водителей. Впрочем, по словам последних, такая мера вызовет еще большие неудобства. И главное – очередные.