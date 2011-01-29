Обзор лучших автогонок 2010 года, прошедших в Беларуси

Прошедший 2010 год в автоспорте оказался весьма богатым на события. Чего стоит только один раллийный сезон.

В мае прошлого года Беларусь принимала первое международное ралли – «Славянский Кубок». Стоит отметить, что это ралли стало самым масштабным из когда-либо проводившихся в нашей республике. Гонка прошла в Браславском районе Витебской области. А завершился «Славянский Кубок» победой шведского экипажа Патрика Флодина.

Всего же в прошлом году состоялся третий этапный чемпионат Беларуси по ралли. По итогам сезона титул чемпиона достался украинскому пилоту Владимиру Петренко.

Прошлый сезон порадовал любителей красивых и мощных автомобилей массовыми дисциплинами, такими как дрифтинг и драгрейсинг. Минский аэропорт принял двухэтапный чемпионат страны по драгрейсингу.

Кстати, на заключительной гонке поляк на «Шевроле Корвет» установил новый для Беларуси рекорд. Дистанцию в 402 метра Гжегож Cташевский преодолел за 9.61 секунды. На финише его скорость составила 245 км/ч.

Стоит выделить и дрифтинг. История новой дисциплины в нашей стране началась в 2009 году, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Несмотря на возраст, уже в 2010 году оганизаторы провели три гонки. Причем завершился сезон беспрецедентным событием.

На протяжении двух сентябрьских дней аэропорт «Минск-1» стал ареной масштабного автомобильного мероприятия. В гонке Восточно-Европейского чемпионата по дрифтингу приняло участие 50 спортсменов, представителей 12 стран. К нам впервые приехали гонщики из Англии, Финляндии, Ирландии, Малайзии и даже Австралии. Гонка завершилась победой финна Юхи Ринтанена.

Теперь перейдем к внедорожным дисциплинам. Прошедший сезон оказался весьма сложным. Но все же нам есть чем гордиться. Наши спортсмены участвовали на Украинских гонках и возвращались с медалями.

В Беларуси прошел первый джип-спринт. И кстати, уже в следующем сезоне запланирован трехэтапный чемпионат по джип-спринту.

Естественно, в нашей стране прошли и другие дисциплины по автоспорту, такие как скоростное маневрирование, зимние трековые автогонки, кроссовые гонки.

В октябре состоялась попытка «реанимации» кольцевых автогонок. В качестве трассы использовался аэродром в Быхове, где сначала провели тренировочный сбор, а затем одноэтапный кубок.

Впереди любителей автоспорта ожидает новый захватывающий сезон, который насчитывает 40 календарных гонок. В мае вновь пройдет международное ралли. На лето запланирована Баха.

Первая международная Баха у нас в стране прошла в 2006 году на борисовском танковом полигоне, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Спустя пять лет, похоже, дисциплина будет реанимирована. В планах и Восточно-Европейский чемпионат по дрифтингу, и скоростное маневрирование сразу от трех организаторов. Также пройдут и трофи, джип-триал, трековые и кроссовые автогонки.