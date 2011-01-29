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Обзор лучших автогонок 2010 года, прошедших в Беларуси

29 января 2011 20:01
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Прошедший 2010 год в автоспорте оказался весьма богатым на события. Чего стоит только один раллийный сезон.

В мае прошлого года Беларусь принимала первое международное ралли – «Славянский Кубок». Стоит отметить, что это ралли стало самым масштабным из когда-либо проводившихся в нашей республике. Гонка прошла в Браславском районе Витебской области. А завершился «Славянский Кубок» победой шведского экипажа Патрика Флодина.

Участник соревнований «Славянский Кубок»

Участник соревнований «Славянский Кубок»

Участник соревнований «Славянский Кубок»

Участник соревнований «Славянский Кубок»

Участник соревнований «Славянский Кубок»

Участник соревнований «Славянский Кубок»

Всего же в прошлом году состоялся третий этапный чемпионат Беларуси по ралли. По итогам сезона титул чемпиона достался украинскому пилоту Владимиру Петренко.

Прошлый сезон порадовал любителей красивых и мощных автомобилей массовыми дисциплинами, такими как дрифтинг и драгрейсинг. Минский аэропорт принял двухэтапный чемпионат страны по драгрейсингу.

Участник чемпионата Беларуси по драгрейсингу

Чемпионат Беларуси по драгрейсингу

Чемпионат Беларуси по драгрейсингу

Чемпионат Беларуси по драгрейсингу

Кстати, на заключительной гонке поляк на «Шевроле Корвет» установил новый для Беларуси рекорд. Дистанцию в 402 метра Гжегож Cташевский преодолел за 9.61 секунды. На финише его скорость составила 245 км/ч.

«Шевроле Корвет»

«Шевроле Корвет»

Стоит выделить и дрифтинг. История новой дисциплины в нашей стране началась в 2009 году, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Несмотря на возраст, уже в 2010 году оганизаторы провели три гонки. Причем завершился сезон беспрецедентным событием.

Автомобили

Дрифтинг

Дрифтинг

Дрифтинг

На протяжении двух сентябрьских дней аэропорт «Минск-1» стал ареной масштабного автомобильного мероприятия. В гонке Восточно-Европейского чемпионата по дрифтингу приняло участие 50 спортсменов, представителей 12 стран. К нам впервые приехали гонщики из Англии, Финляндии, Ирландии, Малайзии и даже Австралии. Гонка завершилась победой финна Юхи Ринтанена.

Дрифтинг

Теперь перейдем к внедорожным дисциплинам. Прошедший сезон оказался весьма сложным. Но все же нам есть чем гордиться. Наши спортсмены участвовали на Украинских гонках и возвращались с медалями.

Участники джип-спринта

В Беларуси прошел первый джип-спринт. И кстати, уже в следующем сезоне запланирован трехэтапный чемпионат по джип-спринту.

Участник джип-спринта

Участник джип-спринта

Естественно, в нашей стране прошли и другие дисциплины по автоспорту, такие как скоростное маневрирование, зимние трековые автогонки, кроссовые гонки.

Участник джип-спринта

В октябре состоялась попытка «реанимации» кольцевых автогонок. В качестве трассы использовался аэродром в Быхове, где сначала провели тренировочный сбор, а затем одноэтапный кубок.

Участник кольцевых автогонок

Впереди любителей автоспорта ожидает новый захватывающий сезон, который насчитывает 40 календарных гонок. В мае вновь пройдет международное ралли. На лето запланирована Баха.

Первая международная Баха у нас в стране прошла в 2006 году на борисовском танковом полигоне, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Спустя пять лет, похоже, дисциплина будет реанимирована. В планах и Восточно-Европейский чемпионат по дрифтингу, и скоростное маневрирование сразу от трех организаторов. Также пройдут и трофи, джип-триал, трековые и кроссовые автогонки.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

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