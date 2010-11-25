Общаясь по мобильнику, водитель FIAT не заметила грузовик

Девушка ехала за рулем Fiat Bravo параллельно МКАД со стороны ул. Илимской к ул. Ваупшасова.

Внезапно Fiat выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с MAN. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма легкой степени, перелом локтевой кости, ушиб затылка и ссадины лица» она доставлена в больницу, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

Виталий Гуманов, инспектор ДПС:

По предварительной информации, за пару секунд до совершения ДТП девушка разговаривала по мобильному телефону. После разговора она положила телефон в сумочку, которую бросила на заднее сиденье, отвлеклась и не справилась с управлением.

