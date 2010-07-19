Новый концепт Hyundai i-flow

Дизайнеры Hyundai всерьез увлеклись эстетикой разного рода стихий. Яркое тому подтверждение – представленный концепт i-flow.

Английское слово flow переводится на русский язык как «струя» или «поток». Действительно, на кузове этого эффектного концепта вздымаются волны крыльев, внизу под дверями встречаются течения, а головная оптика будто позаимствована у футуристического батискафа. Новый стиль формообразования концепта i-flow на Hyundai гордо нарекли «струящейся скульптурой».

Томас Бюркле, руководитель европейской студии дизайна Hyundai в Рюссельсхайме, в стенах которой рождался концепт:

Струящиеся линии выполняют вполне конкретную задачу. За счет длинной задней части и короткого переднего свеса авто обладает уникальными пропорциями, позволяющими оптимизировать воздушные потоки. Поэтому у i-flow очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, что, естественно, не может не сказаться на количестве потребляемого им топлива.

В процессе создания i-flow конструкторы стремились максимально снизить общий вес автомобиля и использовали экологически чистые материалы. Материалы и конструкция, как учит дизайнеров Hyundai природа, не могут быть разделены – они всегда идут вместе. И в случае с i-flow это наглядно продемонстрировано на примере… дизайна кресел! Сиденье имеет совершенно новую структуру, основанную на инновационном по составу пластике – он не спрятан под другими материалами, а является частью дизайна. Более того, впоследствии он может быть полностью переработан. Еще для концепта было разработано особое покрытие кузова, получившее название «жидкий металл». Оно не только подчеркивает «струящуюся» концепцию дизайна, но и само по себе экологично, так как выполнено на водной основе.

В современном мире, помешанном на борьбе за экологическую чистоту, становится доброй традицией оснащать большие автомобили скромными, но при этом эффективными силовыми установками. И на Hyundai эту традицию поддержали более чем основательно. Концепт оснащен гибридным приводом – дизель объемом 1,7 л работает в паре с электромотором, который питается от блока литиево-полимерных батарей. О высочайшем технологическом уровне прототипа свидетельствует использование роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями, солнечных батарей на крыше и термоэлектрического генератора, добывающего энергию, грубо говоря, из выхлопа. Наконец, навигационная система i-flow обучена выдавать наиболее экономичный маршрут до пункта назначения.

Постройка экологически безвредного автомобиля стала для разработчиков и дизайнеров трудной задачей, с которой они отлично справились. И при этом у них был важный помощник – эмоции. Именно эмоции являются ключевым элементом, помогающим дизайнеру находить что-то новое.

Что ж, за нетривиальной внешностью i-flow скрывается технологическая мощь корейского конструктора. Новый концепт стал стендом для испытаний перспективных ноу-хау, которые вскоре получат и серийные машины Hyundai.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY