Новый Chevrolet Camaro: сборка на заводе

Рождается на свет в канадской провинции Онтарио на заводе General Motors в Ошаве. Процесс сборки Camaro полностью автоматизирован.

На самом начальном этапе выпуска машин в кузовном цехе осуществляется процесс производства подсборок основных кузовных элементов, а также моторного отсека автомобиля. Остов кузова состоит из нескольких крупных деталей и представляет собой сложное по геометрической форме изделие. Поэтому его детали устанавливаются последовательно, с использованием специальных устройств, называемых кондукторами. Они-то и обеспечивают высочайшую точность установки той или иной детали.

После этого основные подсборки поступают на другой участок, на котором к ним добавляются все прочие элементы. Другими словами, идет полноценное формирование кузова. На этом этапе осуществляется процесс навешивания различных элементов – дверей, капота, крыльев и крышки багажника, устанавливаются сиденья. Наконец, проверяются все зазоры, перепады и конусность конструкции.

Следующий этап – окраска кузова спорткара. Операции вполне стандартные: кузов очищается и подготавливается к покраске, затем наносится основной слой краски, затем лак. Теперь можно приступать к процессу внутреннего укомплектования кузова Camaro. Он получает разводку электропроводов, топливных, тормозных и рулевых магистралей, обзаводится звукоизоляционными материалами.

Впрочем, самым важным участком считается тот, где воедино сходятся кузов и силовой агрегат, поскольку именно здесь, как говорят рабочие конвейера, происходит рождение автомобиля. Под кузов силовая установка подъезжает с помощью специальных магнитов, а непосредственно сам процесс “внедрения” в моторный отсек осуществляется вручную специалистами.

Новый Camaro готов! Его размеры действительно изумляют. Шутка ли, спортивное купе размерами с представительский седан?! Один капот, под которым может быть установлен могучий V8 объемом 6,2-литра мощностью 422 л.с., чего стоит – метра два, не меньше! Правда, в салоне комфортно будет только двоим – задние места подойдут разве что детишкам не старше лет двенадцати.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY