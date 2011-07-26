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Новый четырехуровневый паркинг появится на Немиге в Минске

26 июля 2011 20:10
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Почти четыре сотни мест смогут разрешить извечную проблему автомобилистов в центре.

Изюминка комплекса в том, что его архитектурный облик не разрушает, а, напротив, воссоздаёт стиль старого города. Кроме стоянки на территории сооружения будут работать магазины и кафе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Кохан, заместитель директора КУП «Мінская спадчына»:
В рамках данного комплекса предусмотрено наличие 388 парковочных машиномест, что позволит в определённой степени снять напряжённость с парковками в центральной части города. Помимо этого, в рамках комплекса предусмотрено наличие более 11 000 квадратных метров торговых помещений.

# авто

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