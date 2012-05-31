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Новый автомобиль протестировали…бабуины!

31 мая 2012 15:56
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Разработчики наконец-то отважились проверить на выносливость новое изобретение в максимально экстремальных условиях. Семейный автомобиль был передан на растерзание в зоопарк местным обезьянкам, которые известны своей особой «любовью» к механическим транспортным средствам. В течение десяти часов бабуины могли кусать антенну, откручивать педали, грызть обшивку, делать все, что пожелает их душа… Результат был положительным, счастливые разработчики сообщили, что урона машине практически не было причинено.

# авто # Видеофакт # Животные

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