Новые концепт-кары от Lumeneo: метр – в ширину, 2,5 – в длину

Узкие проулки и припаркованный на газонах транспорт не оставляют жителям большого города выбора. В то время как его добрая половина колесит на мотороллерах и велосипедах, другая подыскивает еще более комфортные средства передвижения. Вроде детищ «Lumeneo».

Этот французский конструктор появился на свет только в 2006 году, но уже сейчас наглядно демонстрирует, на чем в ближайшем будущем должен передвигаться сознательный и социально ответственный европеец.

Творения «Lumeneo» не спутаешь ни с чем: они сильно отличаются от того, что мы с вами привыкли видеть на улицах. Взять, например, «Smera», в ранге прототипа впервые показанную еще три года назад в Женеве. На первый взгляд, перед нами подобие скутера.

Жером Ламмен, программный менеджер «Lumeneo»:

На деле у «Smera» четыре колеса, тем не менее, управлять ею также легко, как и скутером. Машинка располагает всеми преимуществами мотороллера, но при этом уровень комфорта и безопасности тут – как у настоящих автомобилей. Во время прохождения виражей электроника автоматически настраивает угол наклона «Smera», так что водителю совершенно не о чем беспокоиться.

Кроме того, «Smera» – самый узкий автомобиль в мире, его ширина – всего метр, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Ввиду того, что дышать выхлопными газами нынче немодно, в движение «малютка» приводится от 40-сильного электродвигателя, способного разогнать ее до 110 км/ч. Без подзарядки «Smera» способна преодолеть до 100 км. Маловато, конечно, но для крупного мегаполиса в самый раз.

А что получится, если одну «Smera» просто «соединить» с другой? Ответ – «Neoma». Правда, как и в случае с двухместным «собратом», пока это тоже лишь концепт-кар.

«Neoma» выступает в сегменте субкомпактных городских автомобильчиков вроде «Smart» или «Toyota iQ», однако при длине всего 2,5 м и наличии двух боковых дверей она располагает четырьмя посадочными местами.

«Neoma» – самый компактный четырехместный автомобильчик в мире. И лишь одного взгляда на который достаточно, чтобы понять: это индивидуальный автомобиль для поездок по городу, а не «дом на колесах». Если сесть вчетвером, места для багажа останется всего 15 л против 525 л в двухместной конфигурации.

Естественно, и эта «крошка» оснащена электрическим двигателем, но заявленная дальность хода – до 200 км. Интерьер обеих машинок прост донельзя – руль да педали. А разве в напряженных условиях городского трафика требуется чего-то больше?