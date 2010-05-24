Новые городские кроссоверы от японских конструкторов Nissan

Главные весенние дебюты японцев – Juke, Micra, Leaf.

Базовые версии Juke будут иметь привод только на переднюю ось. Но в качестве опции можно получить и систему полного привода, причем “интеллектуальную” – электроника распределяет крутящий момент не только по осям, но и на каждое колесо в отдельности в зависимости от дорожной ситуации.

Вторая громкая весенняя премьера Nissan - новая Micra . Машинка четвертого поколения немного длиннее и чуть ниже своего предшественника, а увеличившаяся колесная база позволила конструкторам обеспечить больше полезного пространства в салоне. Что касается внешности новой Micra, то основным стремлением дизайнеров было желание сделать облик этого авто притягательным для всех.

В то время как Honda и Toyota свято веруют в “гибриды”, конструкторы Nissan избрали иной путь к сердцам поклонников “зеленых” автомобилей. Встречайте, новый серийный электромобиль.

Широ Накамура, старший вице-президент Nissan:

Leaf – это огромное достижение, которым может гордиться каждый наш работник. Мы работали над тем, чтобы сделать реальностью автомобиль с нулевым, а не просто сниженным уровнем выброса. Мотор переменного тока тут развивает 109 л.с., что достаточно для достижения максимальной скорости в 140 км/ч. На полном заряде батареи можно проехать расстояние в 160 км. С помощью специальной станции зарядка батарей на 80% длится всего 30 минут, также Leaf можно подзарядить и от обычной домашней розетки.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY