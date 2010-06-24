Новые автомобили класса С

Машины, относящиеся к сегменту C по европейской классификации: Alfa Romeo Giulietta, Ford Focus, Kia Cee’d, Megane CC.

Имя этого автомобиля окутано славой итальянского шарма – Alfa Romeo Giulietta. Ее дизайн – напористый, обтекаемый и стремительный. А в салоне обнаруживаешь руль в толстенькой грубоватой коже. Джульетта может быть многоликой. Ее 5 версий – и все турбо! Это три варианта бензинового мотора от 120 до 235 л.с. и пара турбодизелей на 105 и 170 «лошадок».

Ford Focus производит эффект движения и отражает свои динамические качества. Помимо новой решетки радиатора и фар отличительной чертой нового Focus стали затекающие на крылья задние фонари. Интерьер полностью переделан и отличается новой архитектурой передней панели и комбинацией приборов, в центре которой размещается большой цветной дисплей. Линейка двигателей Focus будет включать новейшие бензиновые турбо-«четверки» и модернизированные турбодизеля.

Еще один модернизированный «кореец» – обновившийся прошлой осенью хэтчбек и универсал Kia Cee ’ d. Оба варианта получили новые капот, бампер, решетку радиатора и фары. Внутри изменена центральная консоль и приборная панель, модернизирована аудиосистема, изменен дизайн руля. Появился двухзонный климат-контроль, а подсветка приборов стала красной.

Моторы остались прежними: это бензиновые двигатели и дизеля мощностью от 109 до 140 «лошадок». Правда, за исключением одного – двухлитровый дизель корейские конструкторы заменили новым объемом 1,6 л.

Новинка конструкторов Renault – купе-кабриолет Megane CC .

Автомобиль получил двухсекционную стеклянную крышу, которая при помощи электрогидравлических приводов убирается в отсек в багажнике за 21 секунду. Общая площадь тонированных стеклянных участков верха составляет внушительные 0,47 м2. Это, между прочим, рекорд в сегменте!

Открытый Megane на европейском рынке будет предлагаться с тремя бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2 л, развивающими от 110 до 140 л.с. и тремя турбодизелями.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY