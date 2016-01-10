Новогодний подарок от ГАИ: виновник, сбежавший с места ДТП в Бресте, получил штраф и лишился прав

Новости Беларуси. Двигаясь по второй полосе, автомобиль «Лексус» столкнулся с «Мерседесом». От удара «Мерседес» выбросило на разделительный газон, а «Лексус» опрокинулся, после чего выехал на пешеходную дорожку и протаранил забор.

Водитель, по вине которого и произошла авария, сбежал.

В ГАИ мужчина пришел сам, правда, спустя неделю.

Госавтоинспекция Брестской области:

31 декабря 2015 года, после неоднократных звонков и смс-собщений от сотрудников ГАИ, «сбежавший» водитель, 31-летний брестчанин, явился в ГАИ, где в отношении его были составлены два административных протокола: ч.2 ст.18.17 и ч.4 ст 18.17 КоАП Республики Беларусь. Итого – 18 месяцев лишения права управления транспортным средством и денежный штраф в размере 10 базовых величин.