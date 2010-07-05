Новое поколение Hyundai Sonata

Дебют новинки был проведен дома в Южной Корее.

По сравнению с предыдущим поколением новая Sonata просто пышет экспрессией. Она выдержана в новом дизайнерском стиле «струящихся линий». В этой интерпретации седан корейского конструктора получил не только множество выразительных линий, но и позаимствовал многое у модных в последние годы так называемых «четырехдверных купе». Свидетельство тому – сильно наклоненное ветровое стекло, высокая кромка остекления, покатая линия крыши и скошенный вниз багажник.

При длине 4,82 м новый седан немного длиннее предшественника, но при этом несколько ниже. Колесная база выросла на 65 мм – до 2,79 м.

У себя на родине в Южной Корее автомобиль предлагается со 165-сильным бензиновым двигателем объемом 2 л и со 144-сильной версией этого же агрегата. К концу года под капот Sonata установят топовый мотор мощностью 286 л.с., а для Европы корейцы обещают подготовить версии с двумя турбодизелями объемом 2 и 2,2 л.

А еще у Sonata будет гибридная модификация с обозначением Hybrid Blue Drive, которая внешне будет сильно отличаться от обычных версий. Видоизмененный дизайн в данном случае выполняет две задачи. Во-первых, он улучшает аэродинамику и снижает расход топлива. И вторая цель – водители гибридных автомобилей любят показать всем окружающим, что они ездят на экологически чистой машине. Поэтому «гибрид», по мнению корейцев, просто обязан иметь другой облик. Суммарная мощность гибридной установки на Sonata будет достигать 209 л.с.

По слухам, для Европы корейцы готовят несколько иную Sonata, которая внешне будет отличаться от корейской и американской версий. Причем первым в Старом свете появится универсал!

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Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY