Новинка Volvo S60: система обнаружения пешеходов приводит тормоза в действие

Время обновлений пришло и для представителей сегмента D: Volvo S60, Mazda6, Renault Fluence, BMW E90.

Самый яркий дебют показанный весной - новый седан S 60 конструкторов Volvo. Новинка радует нас, водителей, стильным и динамичным дизайном, плавными линиями и органичным сочетанием «спортивности» и «представительности». Под капотом S 60 – широкая гамма из пяти бензиновых и трех дизельных моторов мощностью от 115 до 304 л.с. Вдобавок новинка может похвастаться революционным технологическим решением – системой обнаружения пешеходов, которая в случае чего приводит в действие тормоза с целью избежать столкновения.

Баварские конструкторы BMW провели рестайлинг седана и универсала третьей серии в кузове E 90, которые без видимых изменений колесят по дорогам с 2005 года. Правда, преображение получилось очень легким: лишь немного изменились очертания «ноздрей» радиатора и задних фонарей, передний бампер стал рельефнее, обновлен интерфейс системы iDrive.

Моторная линейка также модернизирована. В гамме появился новый трехлитровый дизель мощностью 245 л.с., все прочие двигатели перекочевали на обновленную «трешку» практически без изменений, зато стали экономичнее и чище.

Последнее поколение Mazda 6 появилось всего два с половиной года назад, но японцы продолжают совершенствовать автомобиль. На «шестерку» устанавливаются полноценные адаптивные фары с ксеноновыми лампами ближнего и дальнего света. Новый дизайн получили решетка радиатора, передний бампер, легкосплавные колеса и задняя светотехника. В Беларуси рестайлинговая Mazda 6 уже появилась и предлагается в кузовах седан, универсал и хэтчбек, с тремя бензиновыми двигателями на выбор: объемом 1,8, 2 и 2,5 л мощностью 120, 147 и 170 л.с. соответственно.

Французы из Renault прошлой осенью создали новый автомобиль, который получил название Fluence . Он сменяет седан Megane, однако колесная база у него заметно больше, а длина достигает 4,62 м. Что касается объема багажника, то здесь французам есть чем гордиться – сразу 530 л! Под капотом нового Fluence может располагаться один из четырех моторов: два бензиновых мощностью 110 и 140 л.с. и два дизеля, выдающих 85 и 105 «лошадок».

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY