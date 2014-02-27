Новая многоуровневая транспортная развязка появится на улице Шугаева в Минске

Новости Беларуси. Новая транспортная развязка совсем скоро появится на улице Шугаева. Полномасштабная многоуровневая дорога уже начинает вырисовываться: со стороны внутреннего кольца строят мост, на который можно будет попасть как автомобилистам, так и пешеходам. Со стороны Замкадья грузовики и бульдозеры сооружают насыпь, которая потом позволит водителям переезжать на противоположную сторону кольцевой дороги.

Опробовать новую развязку можно будет уже в 2014 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.