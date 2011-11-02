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Ночью на Кальварийской погиб мотоциклист, который за последние пять лет 21 раз привлекался за нарушение ПДД

02 ноября 2011 19:53
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Ночью на Кальварийской разбился мотоциклист. 25-ти летний парень попытался поставить байк на заднее колесо, однако не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

В этот момент там ехала легковушка, столкновения избежать не удалось. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

Как позже выяснили сотрудники ГАИ, за последние пять лет парень 21 раз привлекался за нарушения правил дорожного движения, при этом прав на вождение мотоцикла у него никогда не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Цыбина, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Центрального района:
В течение года он три раза привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения: в первый раз это была административная ответственность, когда он снова попался через пару месяцев, было возбуждено уголовное дело.

Фото. Разбитый мотоцикл

Фото. Разбитый мотоцикл

Фото. Разбитый мотоцикл

Фото. Разбитый мотоцикл

Фото. Разбитый мотоцикл

Фото. Разбитый мотоцикл

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