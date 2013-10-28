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Ночные гонки Volkswagen и Mazda в Солигорске закончились серьёзной аварией и пожаром

28 октября 2013 11:08
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Новости Беларуси. На одной из центральных улиц города «Мазда» и «Фольксваген» устроили гонки. В какой-то момент водитель «Мазды» врезался в микроавтобус. Удар был настолько сильным, что у микроавтобуса оторвалась дверь. Из салона на проезжую часть, буквально под колёса такси, выбросило пассажира.

Очевидец (в комментарии auto.onliner.by):
Таксист успел затормозить в сантиметрах от головы выпавшего.

По словам очевидцев, от удара Mazda отбросило на бетонную цветочную конструкцию. После чего машина по инерции продолжила движение и, остановившись, загорелась. Из автомобиля вылетел двигатель.

ГАИ (сводка на сайте Prosoligorsk):
Около 23:30 водитель Volkswagen Transporter, двигаясь по ул. Ленина в Солигорске (со стороны ул. Набережной в сторону ул. Козлова), на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий знак светофора не уступил дорогу Mazda3 и Volkswagen Passat, двигавшимся прямо. В результате ДТП водитель Transporter доставлен в Солигорскую райбольницу.

Напомним, этим летом на нелегальных ночных гонках в Минской области столкнулись 4 машины. Черный «Бентли» на скорости 250 километров в час буквально влетел в легковушку, которая в этот момент разворачивалась. В результате машину отнесло на 300 метров от места столкновения. Потом она вспыхнула и практически полностью сгорела. Невероятно, но в результате всего этого никто серьезно не пострадал (смотрите видео).

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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