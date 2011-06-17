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«Неуступчивая» девушка на «Мерседесе» спровоцировала цепь ДТП на кольцевой

17 июня 2011 18:10
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17 июня около 10.40 девушка, управляя автомашиной «Мерседес-Бенц-С230», не уступила дорогу грузовому автомобилю «МАЗ-МАН». Водителю грузовика пришлось прибегнуть к экстренному торможению, в результате которого опрокинулся прицеп с песком, который зацепил «Рено-Сценик». После удара «Рено-Сценик» врезалась в осветительную мачту, в результате чего пострадали два пассажира — 64-летняя женщина и семилетний ребенок, получившие черепно-мозговые травмы.

Сотрудники ГАИ озвучили предварительную версию произошедшего: Судя по всему, девушка на «Мерседесе» поздно вспомнила, что ей нужно повернуть, и стала резко перестраиваться.
# Аварии # авто

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