Нетрезвый бесправник стал виновником ДТП в Вилейском районе: один человек погиб

. Нетрезвый бесправник стал виновником дорожной трагедии в Вилейском районе. Вблизи деревни Малевичи 27-летний водитель, который никогда не имел прав, не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в ограждение жилого дома. После чего машина опрокинулась.

В результате аварии 27-летняя девушка, которая находилась на пассажирском месте, погибла, другой спутнице повезло. Она не пострадала. Водитель госпитализирован. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.