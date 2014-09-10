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Нетрезвый бесправник стал виновником ДТП в Вилейском районе: один человек погиб

10 сентября 2014 14:58
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Новости Беларуси. Нетрезвый бесправник стал виновником дорожной трагедии в Вилейском районе. Вблизи деревни Малевичи 27-летний водитель, который никогда не имел прав, не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в ограждение жилого дома. После чего машина опрокинулась.

В результате аварии 27-летняя девушка, которая находилась на пассажирском месте, погибла, другой спутнице повезло. Она не пострадала. Водитель госпитализирован. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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