Нескольким автошколам «Белтехосмотр» приостановил действие сертификатов

На 1 июля 2010 года в Беларуси работало около 500 учебных организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой водителей. Только в Минске ежегодно готовят около 40 000 водителей. Средний «ценник» в столице — 1,5 миллиона за 3 месяца обучения в вечерней группе.

Результаты последних проверок, которые провел «Белтехосмотр» (этой организации теперь переданы функции куратора всего автошкольного хозяйства) выявили различные нарушения в минских «Автошколе № 1», «Сигнал–плюс», «Стеллар центр», «Арнист» и многих других. Некоторым приостановили действие сертификата.

Александр Шут, начальник отдела организации подготовки водителей «Белтехосмотра»:

Периодически нарушаются требования учебной программы. В некоторых автошколах не ведут журналы посещаемости, в путевых листах уже в начале смены стоят подписи курсантов — вплоть до конца дня. Стали нормой приписки во время практического вождения. Перед выпуском на линию водители не проходят предрейсовый контроль, а состояние транспортного средства и показания спидометра никто не проверяет. А ведь это отличная возможность для махинаций с бензином! Курсанты вынуждены заниматься на автомобилях с неисправностями, в некоторые машины просто страшно садиться...

Кроме того, в последнее время участились жалобы на вымогательства со стороны мастеров обучения и руководства организаций. Как прямых, так и косвенных. В автошколах, кроме внутренних экзаменов, придумывают разнообразные сложные тесты, пересдачи которых — платные. Инструкторы же сознательно настраивают курсантов, которые чувствуют себя за рулем неуверенно, на то, что им придется взять дополнительные занятия. Что в итоге? Умеешь управлять — приписка часов и воровство топлива. Не умеешь — дополнительные занятия, которые стоят сейчас в среднем 50 — 60 тысяч рублей. Из–за того, что снизился набор в группы, руководители автошкол хотят выжать из учащихся все — до последней копейки.

Практически везде дорогу до автодрома или на заправку списывают на учебную езду на счет курсанта. Тоже обман и воровство. Во время внутренних экзаменов в автошколах не формируют учебные комиссии — принимает экзамен только инструктор. Вместо положенных по программе 8 элементов, сдают только 3, которые после будут принимать в ГАИ, пишет «СБ».