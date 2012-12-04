Недалеко от школы, где в ноябре под колесами погиб ребенок, автомобиль врезался в автобус

Новости Минска. Минские правоохранители выясняют обстоятельства аварии, которая произошла сегодня рано утром. На улице Панченко легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус. Удар был такой силы, что молодого человека зажало в салоне. Спасателям, чтобы освободить пленника, понадобился специнструмент.

Врачи «скорой» доставили мужчину в больницу. Есть подозрение, что водитель машины был пьян. Сейчас это выясняется. В автобусе находились 15 пассажиров. Они покинули его самостоятельно, никто не пострадал. Авария произошла на закруглении дороги, буквально в нескольких сотнях метров от школы, где под колесами в ноябре погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ОГАИ Фрунзенского района:

Предварительным разбирательством установлено, что водитель в момент управления транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП водитель получил легкую ЧМТ, многочисленные ссадины и ушибы, был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Пассажиры, которые находились в автобусе маршрута №140 не пострадали.