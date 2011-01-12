Нарушители ПДД отныне будут платить больше

Новое законодательство, касающееся нарушений Правил дорожного движения вступает в силу с 12 января.

В частности, незаконная парковка теперь обойдется нарушителю в два раза дороже, вплоть до 35 тысяч рублей. Придется платить больше и тем, кто систематически игнорирует ремни безопасности. В сумму от 70 000 до 175 000 тысяч, согласно новому Закону, обойдется повторное в течение года управление автомобилем с неисправными тормозами и рулевым управлением. Кроме того, новые штрафные санкции распространяются на водителей автомобилей, у которых в темное время суток не работают фары и задние габаритные огни, стеклоочистители. Использование мобильного телефона за рулем отныне может тоже влететь в копеечку. Придется заплатить 70 тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года — и вовсе до 280, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Водители на это должны обратить особое внимание. Например, если раньше за непристегнутый ремень, можно получить штраф в размере до 1 базовой величины, то теперь при повторности нарушения штраф может составить от 2 до 5 базовых велечин. Если же водитель в течении года будет повторно задержан, во время движения разговаривая по мобильному телефону, штраф может составить до 8 базовых.