На улице Ванеева в Минске мотоциклист погиб под колесами грузовика

По словам очевидцев, водитель скутера не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте.

Как удалось выяснить, погибший — 23-летний житель деревни Стайки. Он взял скутер у брата, чтобы съездить в город по делам. По иронии судьбы, через неделю у молодого человека должна была состояться свадьба.

Михаил Корниевич, командир взвода ДПС ГАИ Ленинского района:

Водитель скутера, двигаясь со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении улицы Маяковского, не справился с управлением, в результате чего произошло падение его транспортного средства. После падения водитель оказался в третьей полосе, где на него был совершен наезд двигавшимся в попутном направлении грузовым микроавтобусом «Iveco». От полученных травм водитель скутера скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.