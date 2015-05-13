На улице Калиновского в Минске легковушка сбила мотоциклиста

Новости Беларуси. Помеха на повороте. Молодого байкера сбили 13 мая на улице Калиновского. Легковушка выезжала со двора дома №44. Из-за припаркованного на повороте автомобиля водитель не заметил мотоциклиста.

24-летнего парня госпитализировали с переломом плеча, черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами. Водитель авто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, с начала весны это уже вторая авария на улице Калиновского, в результате которой пострадал мотоциклист. Первое ДТП закончилось трагедией. На перекрёстке с улицей Кедышко 21-летний парень погиб на месте после столкновения с внедорожником.