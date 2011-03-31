На ул. Гикало в Минске парковка стоит 440 рублей

Стоянка-невидимка прописалась на улице Гикало. Центр города, разгар дня, а поймешь не сразу — то ли наполовину пуста, то ли наполовину заполнена.

Вдоль обочины выстроилась целая вереница припаркованных иномарок, вот только знаки здесь ну никак не найдут компромисс с нарушителями. Да и вопросом «Что заставляет десятки автомобилистов стоять не там, где можно, а там, где не нужно?» до сих пор задаются проектировщики. Ведь оставить авто не вразрез с законом можно на вполне бюджетной стоянке. 440 рублей в час — сумма хоть и смешная, но у водителей на этот счет своя математика.

Водитель:

Если бы только 440 рублей, но на самом деле парковка стоит дороже. Если полдня, то выйдет уже 3000 рублей.

Еще несколько месяцев назад стоянка на Голодеда была голым полем. Теперь здесь можно охранять 85 автомобилей. До жилой застройки — каких-то 5 минут ходу, а надпись «Имеются свободные места для хранения транспортных средств» по-прежнему не теряет своей актуальности.

В этом выгодном предложении жителям Чижовки мешает только одно «но». Если идти до стоянки — всего ничего, но чтобы доехать, приходится нарезать круги в 5 км. Потому пока долгожданной парковке автомобилисты предпочитают двор, а чуть меньше половины мест на охраняемой территории по-прежнему вакантны.

Минчанин:

Положение парковки достатчно удачное. Но нужно сделать разрыв возле этой парковки, поскольку чтобы припарковаться, приходится объезжать круг порядка 3-5 км.

Но самая заветная мечта архитекторов и градостроителей —привести к компромиссу старые и новые параметры застройки. Ведь если советские здания проектировали с расчетом формулы «10 авто на 1000 жителей», то сейчас первая цифра едва не догнала отметку «400». Поэтому вопрос парковки в новых жилых кварталах, офисных либо административных зданиях решается не после, а во время проектирования. Сколько машин, столько и мест для стоянки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Гаухвельд, главный архитектор УП «Минскпрект»:

Еще ведется серьезная работа по реконструкции районов, построеных в 60-80-е годы XX века и до настоящего времени, которые строились по советским нормам, и где просто физически отсутствует территория для парковок. При всех реконструкциях архитекторы, градостроители запроектируют там и надземные парковки, и подземные, расширят существующие проезды к жилым домам.

Не обойтись и без подземных многоуровневых стоянок. Ведь если мы будем строить только наземные стоянки, то город практически может превратиться в одну сплошную стоянку. Поэтому в каждом отдельном случае мы ищем и будем искать наиболее рациональное, оптимальное решение.

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