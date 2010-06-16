На трассе в Шкловском районе столкнулись два автомобиля: два человека погибли, четверо ранены

Водитель иномарки, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу «Жигулям».

В результате водитель «восьмёрки» и один из пассажиров «Ниссана» от полученных травм скончались до приезда скорой. Ещё 3 пассажира доставлены в больницу.

Андрей Колесник, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилёвского облисполкома:

Сейчас по данному факту проводится проверка. Предварительная причина аварии — водитель «Ниссана» не уступил дорогу ВАЗу. Пассажиры находятся в больнице. Проводится экспертиза физического состояния водителя иномарки. Удар был очень сильным и автомобили восстановлению не подлежат.