Прямой эфир

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

03 сентября 2010 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Погибли оба водителя и пассажирка.

Один из легковых авто, за рулем которой был 48-летний житель Чаус, обогнав фуру, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной, в которой находились двое жителей Кричева. От полученных травм все скончались на месте.

Андрей Колесник, старший инспектор ГАИ УВД Могилёвского облисполкома:
Возбуждено уголовное дело, проводится проверка, рассматриваются все причины ДТП. Одна из причин, конечно, — погодные условия, лил дождь, тёмное время суток и ограниченную видимость тоже нужно учитывать. В процессе расследования будет установлено физическое состояние виновника происшествия. Возможно, водитель отвлёкся от управления.

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
02 сентября 2010 16:52

Минск в 1958 году: проблемы автомобилистов и пешеходов

02 сентября 2010 15:14

Десять иранских паломников погибли в ДТП в Ираке

02 сентября 2010 14:14

В Беларуси повысят качество подготовки водителей