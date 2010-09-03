На трассе «Могилев-Чаусы» столкнулись лоб в лоб два автомобиля

Погибли оба водителя и пассажирка.

Один из легковых авто, за рулем которой был 48-летний житель Чаус, обогнав фуру, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной, в которой находились двое жителей Кричева. От полученных травм все скончались на месте.

Андрей Колесник, старший инспектор ГАИ УВД Могилёвского облисполкома:

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка, рассматриваются все причины ДТП. Одна из причин, конечно, — погодные условия, лил дождь, тёмное время суток и ограниченную видимость тоже нужно учитывать. В процессе расследования будет установлено физическое состояние виновника происшествия. Возможно, водитель отвлёкся от управления.