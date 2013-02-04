На трассе Минск – Гродно 32-летний минчанин попал под колеса фуры

Новости Беларуси. Ситуация на дорогах области под постоянным контролем дорожников и автоинспекторов. Гололедица повлияло на увеличение количества мелких аварий. Есть и жертвы.

Так, накануне на трассе Минск – Гродно вблизи деревни Тарасово 32-летний минчанин попал под колеса многотонной фуры. От удара мужчина погиб на месте аварии. По словам водителя, пешеход находился непосредственно на проезжей части и не был виден в темноте.

Обстоятельства аварии определит следствие. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между тем, неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе и в ближайшие сутки. Местами снег, туман, на дорогах скользко. Автоинспекторы призывают водителей быть особенно бдительными за рулем.