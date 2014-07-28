На трассе М1 в Минской области перевернулся большегруз с ядовитой жидкостью

Новости Беларуси. Серьезная авария на трассе М1. В Минской области опрокинулся грузовик с агрессивной жидкостью. В кузове перевозили 14 емкостей. 6 из них были повреждены: содержимое полностью вытекло на дорогу. Сотрудникам ГАИ даже пришлось перекрыть трассу в обоих направлениях, ведь кислота могла разъесть шины.

Специалисты уже провели замеры паров опасных веществ и превышения не обнаружили. Сейчас на анализ взяты пробы почвы.

По предварительной версии авария произошла из-за лопнувшего переднего колеса большегруза.

Водитель с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.