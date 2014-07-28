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На трассе М1 в Минской области перевернулся большегруз с ядовитой жидкостью

28 июля 2014 08:06
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Новости Беларуси. Серьезная авария на трассе М1. В Минской области опрокинулся грузовик с агрессивной жидкостью. В кузове перевозили 14 емкостей. 6 из них были повреждены: содержимое полностью вытекло на дорогу. Сотрудникам ГАИ даже пришлось перекрыть трассу в обоих направлениях, ведь кислота могла разъесть шины. 

Специалисты уже провели замеры  паров опасных веществ и превышения не обнаружили. Сейчас на анализ взяты пробы почвы.

По предварительной версии авария произошла из-за лопнувшего переднего  колеса большегруза.

Водитель с черепно-мозговой травмой  доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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