На трассе Калинковичи–Минск сгорел автобус, перевозивший рабочих

Новости Беларуси. Автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города Калинковичи, сгорел на 23-м километре дороги Калинковичи–Минск. От него остался один каркас. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Транспорт перевозил рабочих. В пути следования они почувствовали запах плавящейся проводки и сообщили водителю. Тот остановил автобус, люди покинули его, и сразу после этого из моторного отсека начало выбиваться пламя. Огнетушителем его погасить не удалось, огонь за считанные минуты охватил всё транспортное средство.

Пресс-служба УМЧС по Гомельской области:

В ходе разбирательства установлено, что автобус двигался по трассе, в салоне автобуса находилось 6 пассажиров (рабочих) и водитель. В пути следования пассажиры почувствовали запах плавящейся проводки и сообщили водителю, который сразу остановил автобус. После остановки из воздухозаборных отверстий моторного отсека начало выбиваться пламя.

Напомним, 26 сентября в России произошло ДТП, которое унесло жизни 7 человек (смотрите видео). КамАЗ, груженный дизельным топливом, вылетел на встречную полосу и протаранил пассажирский микроавтобус. От удара он загорелся. В салоне микроавтобуса находились семь человек: шесть пассажиров и водитель. Все они скончались на месте. Их тела обгорели так, что невозможно установить личности погибших.