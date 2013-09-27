Прямой эфир

На трассе Калинковичи–Минск сгорел автобус, перевозивший рабочих

27 сентября 2013 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий города Калинковичи, сгорел на 23-м километре дороги Калинковичи–Минск. От него остался один каркас. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Транспорт перевозил рабочих. В пути следования они почувствовали запах плавящейся проводки и сообщили водителю. Тот остановил автобус, люди покинули его, и сразу после этого из моторного отсека начало выбиваться пламя. Огнетушителем его погасить не удалось, огонь за считанные минуты охватил всё транспортное средство. 

Пресс-служба УМЧС по Гомельской области:
В ходе разбирательства установлено, что автобус двигался по трассе, в салоне автобуса находилось 6 пассажиров (рабочих) и водитель. В пути следования пассажиры почувствовали запах плавящейся проводки и сообщили водителю, который сразу остановил автобус. После остановки из воздухозаборных отверстий моторного отсека начало выбиваться пламя.

Напомним, 26 сентября в России произошло ДТП, которое унесло жизни 7 человек (смотрите видео). КамАЗ, груженный дизельным топливом, вылетел на встречную полосу и протаранил пассажирский микроавтобус. От удара он загорелся. В салоне микроавтобуса находились семь человек: шесть пассажиров и водитель. Все они скончались на месте. Их тела обгорели так, что невозможно установить личности погибших.

# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соревнования по скоростному маневрированию на пожарных машинах прошли в Слуцке
27 сентября 2013 13:47

Соревнования по скоростному маневрированию на пожарных машинах прошли в Слуцке

Под Мозырем лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадала 3-летняя девочка
27 сентября 2013 11:29

Под Мозырем лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадала 3-летняя девочка

Страшная авария во Владимирской области. В огне заживо сгорели 7 человек
27 сентября 2013 10:17

Страшная авария во Владимирской области. В огне заживо сгорели 7 человек