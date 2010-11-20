На трассе Каир-Хургада автобус с белорусскими туристами вылетел в кювет

Среди пострадавших есть и наши соотечественники.

Всего в автобусе было около 50 пассажиров. Погибли 9 человек. Трое из них - граждане России, двое - украинцы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В госпитале вместе с нашими соотечественниками находится представитель посольства Республики Беларусь в Египте. Корреспондент СТВ связался с ним по телефону.

Алексей Зеньков, второй секретарь посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

В результате ДТП пострадали двое граждан Республики Беларусь. Сейчас вместе с остальными пострадавшими они находятся в одном из госпиталей Каира. Им оказана первая медицинская помощь. По утверждению врачей, травмы не представляют угрозы для их жизни. Все необходимое содействие им оказывается. Посольство присутствует на месте.

Египет занимает одно из первых мест в мире по смертности на дорогах. Причинами этого считаются плохие дорожные условия и низкая квалификация водителей. Из-за этого в ДТП часто попадают не только местные жители, но и туристы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение ».

Этой ночью в Египте погибли трое и пострадали двадцать граждан России