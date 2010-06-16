На смену классическим джипам приходят кроссоверы

Конструкторы новых поколений полноприводных автомобилей пожертвовали внедорожными возможностями, ради комфорта и скорости. VW – Touareg, Porsche Cayenne, BMW X5, Land Rover.

Новинка конструкторов VW – Touareg второго поколения. Моторов W 12 у Touareg больше нет. На выбор доступны бензиновая “шестерка” объемом 3,6-литра мощностью 280 л.с., “восьмерка” объемом 4,2 л в 340 л.с. и трехлитровый турбодизель V6 мощностью 240 л.с., для которого предлагается “внедорожный” пакет c двухступенчатой “раздаткой”, блокируемым задним дифференциалом и увеличенным клиренсом. А еще Touareg – это первый “гибрид” в истории VW ! Бензиновый двигатель мощностью 333 л.с. тут работает в паре с 48-сильным электромотором.

Одновременно с Touareg этой весной дебютировал и соплатформенный кроссовер Porsche Cayenne , который из-за наклоненных задних стоек и поджарых боковин также выглядит компактнее нынешней машины. Теперь у него нет ни понижающей передачи, ни блокировок в трансмиссии.

Гамма моторов Cayenne включает новый двигатель V6 объемом 3,6-литра в 300 л.с., на Cayenne S устанавливается “восьмерка” объемом 4,8 л и мощностью 400 л.с., ее 500-сильный вариант нашел место под капотом топ-версии Cayenne Turbo . Есть 240 -сильный турбодизель, а также Cayenne S Hybrid – первый серийный “гибрид” Porsche с бензоэлектрическим силовым агрегатом суммарной мощностью 380 л.с.

У BMW X 5 – модернизация. Снаружи обновленную машину можно узнать по иным бамперам и подретушированным задним фонарям. А еще у X 5 не осталось атмосферных двигателей. Автомобиль оснащается бензиновыми битурбомоторами мощностью 306 и 407 л.с. и парочкой турбодизелей, развивающих 245 и 306 л.с.

Новинка британских конструкторов Land Rover – впервые показанный прошлой осенью новый Discovery , который создатели называют четвертым поколением. Под капотом Discovery появились моторы последнего поколения: 5-литровый V8 мощностью 375 л.с. и 245-сильный дизель с двойным турбонаддувом. Кстати, любителей офф-роуда порадовать нечем: на новинке устанавливается та же система адаптации к покрытию Terrain Response .

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY