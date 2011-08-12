На проспекте Победителей в Минске перевернулся спортивный мотоцикл

Вечером 11 августа водитель 1979 года рождения двигался по проспекту со стороны улицы Мельникайте в направлении проспекта Машерова. В ходе движения он не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии мужчина получил перелом левой ключицы и ушиб грудной клетки, сообщает ctv.by.