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На проспекте Победителей в Минске перевернулся спортивный мотоцикл

12 августа 2011 08:35
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Вечером 11 августа водитель 1979 года рождения двигался по проспекту со стороны улицы Мельникайте в направлении проспекта Машерова. В ходе движения он не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии мужчина получил перелом левой ключицы и ушиб грудной клетки, сообщает ctv.by.

# Аварии # авто # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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