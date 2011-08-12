На проспекте Победителей в Минске перевернулся спортивный мотоцикл

В результате аварии мужчина получил перелом левой ключицы и ушиб грудной клетки, сообщает ctv.by.
Допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей в Беларуси снижается на две десятые. Эта норма начнет действовать с 12 августа.
Эта норма будет действовать с 12 августа.
Крупная авария произошла утром 10 августа на пересечении МКАД с улицей Шаранговича.
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