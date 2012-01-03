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На проспекте Победителей в Минске лоб в лоб столкнулись два джипа. Пострадала женщина-водитель

03 января 2012 18:10
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Новости Беларуси, Минск. «Вольво» ехал со стороны МКАД, а от Нарочанской двигался «Инфинити».

В какой-то момент шведский внедорожник выскочил на встречную полосу, где машины и столкнулись. Оба авто получили серьезные повреждения.

По какой причине «Вольво» оказался вне правил дорожного движения, предстоит выяснить инспекторам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Насанович, старший инспектор специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Пострадала женщина-водитель автомобиля «Инфинити». Она доставлена с травмой ноги в лечебное учреждение Минска.

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

Фото. Авария в Минске

# Аварии # авто # Фотофакт

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