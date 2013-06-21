На проспекте Независимости BMW врезался в трактор. Серьёзно пострадал уборщик

Новости Беларуси. Авария произошла вчера около 23.15. Иномарка двигалась по проспекту со стороны Калиновского в направлении Уручья.

Владимир Гайшун, начальник отдела дознания ГАИ Минска (в интервью AUTO.TUT.BY):

Трактор остановился в первой полосе проспекта, дорожный рабочий вышел из кабины и начал уборку проезжей части справа от спецтехники в непосредственной близости к трактору. В этот момент на него совершил наезд BMW X5, затем, продолжив движение, внедорожник врезался в трактор, который от удара вылетел на тротуар.

Трактор задел уборщика. С переломами рёбер и костей таза 58-летний мужчина госпитализирован. Водитель БМВ не пострадал, в момент аварии он был трезв.



Ещё одна авария на проспекте Независимости с участием БМВ произошла в начале июня. Тогда в ДТП пострадали сразу пять человек, в том числе и 16-летний подросток и 15-летняя девушка. Водитель «Мицубиси» на огромной скорости протаранил двигавшийся по встречной полосе «БМВ», после чего врезался в «Пежо». Освобождать горе-водителя из искореженного авто пришлось спасателям (смотрите видео).