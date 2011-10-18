Прямой эфир

На пр. Независимости и пр. Победителей в Минске будет использоваться, как и в прошлые годы, техническая соль

18 октября 2011 09:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вредны ли для обуви и автомобилей антигололедные смеси, которые будут применяться зимой 2012 года? На вопрос отвечает гость программы «Большой город» Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».

Денис Глинский, директор Горремавтодор Мингорисполкома:
Зима – это самый горячий сезон для нас. Мы готовы к встрече со снегом на 90%. Организация Горремавтодор подготовила технику, купила песчано-солевую смесь, закупили соль. На пр. Независимости и пр. Победителей будет использоваться, как и в прошлые годы, техническая соль. На каркасных улицах районов будет применяться песчано-солевая смесь. Подразделения и специалисты Горремавтодора тесно сотрудничают с Академией наук. Прорабатывается вопрос о создании новых антигололедных добавок, которые делаются из отходов производства. К сожалению, это дорогостоящий и длительный процесс. Думаю, что в следующем году не исключено, что будут применяться другие антигололедные средства.
Антигололедные смеси вредны, но не настолько. В соль добавляются специальные антикоррозийные добавки. Это более плавящие вещества.

# авто

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2011 09:38

Как Минск будут спасать от наводнений? Один коллектор заработает уже в 2011 году

18 октября 2011 09:38

Горремавтодор: К Чемпионату мира по хоккею в Минске построим шесть развязок, до 2020 - еще 12 развязок

На минской кольцевой микроавтобус врезался в «Ниву», стоявшую на «аварийке» во второй полосе
17 октября 2011 19:06

На минской кольцевой микроавтобус врезался в «Ниву», стоявшую на «аварийке» во второй полосе