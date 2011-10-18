На пр. Независимости и пр. Победителей в Минске будет использоваться, как и в прошлые годы, техническая соль

Вредны ли для обуви и автомобилей антигололедные смеси, которые будут применяться зимой 2012 года? На вопрос отвечает гость программы «Большой город» Денис Глинский, директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома».

Денис Глинский, директор Горремавтодор Мингорисполкома:

Зима – это самый горячий сезон для нас. Мы готовы к встрече со снегом на 90%. Организация Горремавтодор подготовила технику, купила песчано-солевую смесь, закупили соль. На пр. Независимости и пр. Победителей будет использоваться, как и в прошлые годы, техническая соль. На каркасных улицах районов будет применяться песчано-солевая смесь. Подразделения и специалисты Горремавтодора тесно сотрудничают с Академией наук. Прорабатывается вопрос о создании новых антигололедных добавок, которые делаются из отходов производства. К сожалению, это дорогостоящий и длительный процесс. Думаю, что в следующем году не исключено, что будут применяться другие антигололедные средства.

Антигололедные смеси вредны, но не настолько. В соль добавляются специальные антикоррозийные добавки. Это более плавящие вещества.