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На пешеходном переходе в Лиде Volkswagen сбил двух девушек, одна из них в реанимации

07 августа 2015 17:21
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Новости Беларуси. Авария произошла на улице Мицкевича на нерегулируемом пешеходном переходе.

Под колесами Volkswagen оказались две 23-летние девушки.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Пройдя две полосы движения, на третьей пешеходы были сбиты. Как поясняет 31-летний виновник аварии, при встречном разъезде с мотоциклом, он не заметил людей, поэтому, не снижая скорости перед пешеходным переходом, продолжил движение. После наезда автомобиль проехал еще метров 20 и остановился. В результате ДТП 23-летние девушки оказались серьезно травмированными, одна из них в настоящее время находится в реанимации.

Обстоятельства аварии выясняются.

# Авария в Гродненской области # авто

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