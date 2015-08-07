На пешеходном переходе в Лиде Volkswagen сбил двух девушек, одна из них в реанимации

Новости Беларуси. Авария произошла на улице Мицкевича на нерегулируемом пешеходном переходе.

Под колесами Volkswagen оказались две 23-летние девушки.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Пройдя две полосы движения, на третьей пешеходы были сбиты. Как поясняет 31-летний виновник аварии, при встречном разъезде с мотоциклом, он не заметил людей, поэтому, не снижая скорости перед пешеходным переходом, продолжил движение. После наезда автомобиль проехал еще метров 20 и остановился. В результате ДТП 23-летние девушки оказались серьезно травмированными, одна из них в настоящее время находится в реанимации.