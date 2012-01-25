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На пересечении Сурганова и Беды столкнулись маршрутка и легковушка. Вчера здесь был сбит мужчина

25 января 2012 18:12
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Второй день подряд пересечение улиц Сурганова и Беды – в дорожных сводках. 24 января на этом перекрестке сбили мужчину, позже он умер в больнице. А 25 января днем здесь столкнулись маршрутка и легковушка.

Причина аварии прозаична – один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. Кто именно предстоит выяснить инспекторам.

В ДТП пострадали три человека: жена и дочь владельца легковушки и водитель маршрутного такси. Для обследования их доставили в больницу скорой помощи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Водитель маршрутного такси:
У меня загорелся зеленый, а он шел на красный.

Пассажир маршрутного такси:
Резко перед нами выскочила машина. А затем резкий удар, люди в салоне дрогнули, женщина заплакала.

Водитель легкового автомобиля:
Я на красный свет не ехал. В худшем случае я могу допустить, что на желтый.

На пересечении Сурганова и Беды столкнулись маршрутка и легковушка. Вчера здесь был сбит мужчина-1

На пересечении Сурганова и Беды столкнулись маршрутка и легковушка. Вчера здесь был сбит мужчина-3

На пересечении Сурганова и Беды столкнулись маршрутка и легковушка. Вчера здесь был сбит мужчина-5

На пересечении Сурганова и Беды столкнулись маршрутка и легковушка. Вчера здесь был сбит мужчина-7

# Аварии # авто

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