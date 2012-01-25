На пересечении Сурганова и Беды столкнулись маршрутка и легковушка. Вчера здесь был сбит мужчина

Второй день подряд пересечение улиц Сурганова и Беды – в дорожных сводках. 24 января на этом перекрестке сбили мужчину, позже он умер в больнице. А 25 января днем здесь столкнулись маршрутка и легковушка.



Причина аварии прозаична – один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. Кто именно предстоит выяснить инспекторам.



В ДТП пострадали три человека: жена и дочь владельца легковушки и водитель маршрутного такси. Для обследования их доставили в больницу скорой помощи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Водитель маршрутного такси:

У меня загорелся зеленый, а он шел на красный.



Пассажир маршрутного такси:

Резко перед нами выскочила машина. А затем резкий удар, люди в салоне дрогнули, женщина заплакала.



Водитель легкового автомобиля:

Я на красный свет не ехал. В худшем случае я могу допустить, что на желтый.