На пересечении Притыцкого и Глебки произошла лобовая авария. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора

Новости Беларуси, Минск. «Ситроен» выезжал со стороны улицы Ефросинии Полоцкой, а «Рено Лагуна» направлялось в сторону Тимошенко.

Оба владельца иномарок утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора, однако как было на самом деле еще предстоит выяснить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Евменчик, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Пострадала водитель «Ситроена». На данный момент предварительный диагноз – ЧМТ легкой степени, ушиб грудной клетки, ушиб поясничной области.

Второй водитель на данный момент никаких жалоб не предъявлял. Возможно, потому что у него шок, как он говорит.