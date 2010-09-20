На перекрестке улиц Красной и Киселева в Минске столкнулись две иномарки

Удар был такой силы, что легковушка заехала на бордюр и буквально пропахала газон.
Трагедией завершились ночные нелегальные уличные гонки на юге Москвы. Один из участников не справился с управлением и вылетел с трассы прямо на группу зрителей.
Спортсмены из Юго-Восточной Азии, Европы и Америки свой путь начали от аэропорта «Минск-1».
Сегодня в Гродно доставят тела четверых наших соотечественников.
23 сентября 2026 18:16
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