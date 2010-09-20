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На перекрестке улиц Красной и Киселева в Минске столкнулись две иномарки

20 сентября 2010 19:22
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В вечерней спешке на узкой дороге «Фольксваген» врезался в «БМВ».

Удар был такой силы, что легковушка заехала на бордюр и буквально пропахала газон.

# Аварии # авто # Фотофакт

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