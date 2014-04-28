На Партизанском проспекте в Минске четыре женщины попали под грузовик из-за потопа в подземном переходе

Новости Беларуси. ЧП на Партизанском проспекте произошло утром 28 апреля.

В районе улицы Васнецова прорвало трубу водоснабжения, в результате чего затопило переход.

Пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Через четыре минуты на месте происшествия был экипаж ГАИ, который должен был организовать дорожное движение и безопасный переход пешеходов с учетом сложившейся обстановки, однако за это время уже произошло ДТП. Четыре женщины, увидев, что перейти проезжую часть через пешеходный переход не получится, рискнули перейти проспект в неположенном месте.

Во второй полосе движения всех четверых сбил грузовик.

Пешеходы живы, их доставили в больницу для оказания помощи.

Как сообщили в ГАИ, ЧП в переходе устранено.

К несчастью, в недавней аварии в Бобруйске жертв избежать не удалось. В результате столкновения легковушки и туристического автобуса три человека погибли: водитель автобуса и три пассажира. Еще двое с различными травмами госпитализированы. Есть пострадавшие и в автобусе – трое детей, все жители Жлобина, также были доставлены в больницу. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии. Смотрите видео.