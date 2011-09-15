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На остановке взорвалась маршрутка. Мужчина и ребенок, находившиеся в салоне, погибли на месте

15 сентября 2011 10:07
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Также в результате ЧП пять человек пострадали. Трагедия произошла в Пензе (Россия).

По предварительным данным, виноват в трагедии водитель легковой машины, который не выдержал дистанцию и на большой скорости въехал в микроавтобус. От удара пассажирская «газель» врезалась в столб и загорелась, а через считанные мгновения взлетела на воздух.

Обстоятельства происшествия выясняются. Водитель легковушки госпитализирован, сейчас он в реанимации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Аварии # авто # Фотофакт

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