На Октябрьской площади в Минске появится подземный паркинг — клон паркинга на площади Независимости

Прежде чем за дело возьмутся строители, свои исследования проведут геологи-разведчики. Ведь чтобы опустить архитектурный проект на 4 подземных уровня, нужно выяснить, где и какая вода бьет ключом.

Лабораторные пробы возьмут из 9 скважин глубиной до 35 метров. А перед строительным стартом Октябрьскую площадь закроют специальным ограждением.

Вячеслав Кабуткин, бурильщик УП «Геосервис»:

Будет делаться выемка до 18 метров, будет выкопан котлован. Площадь будет закрываться, как площадь Ленина. Сейчас мы проводим инженерно-геологические изыскания, то есть определяем уровни вод, механические свойства грунтов — в общем, всё, что необходимо для строительства.

Проектное решение станет схематичным аналогом паркинга на площади Независимости. Правда, задумка архитекторов исключит размещение развлекательных центров. Кроме 640 парковочных мест — ничего лишнего, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Гаухвельд, главный архитектор УП «Минскпрект»:

Сама площадь, естественно, будет вымощена по-новой. Это будет, скорее всего, гранитное мощение, с газонами, с малыми архитектурными формами, с выходами. Предусматривается два декоративных фонтана, расположенных симметрично Дворцу Республики. Они как бы дополнят Дворец Республики, немножко его оживят.

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