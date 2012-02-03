На обледеневшей МКАД увеличилось количество аварий, автомобили вылетают в кювет

ГАИ рекомендует водителям воздержаться от поездок. Количество аварий возросло. Кроме того, многие авто в морозы просто встают на трассе.

Проблемы возникли на минской кольцевой, которая просто обледенела. Как пояснили специалисты, при больших минусах реагенты теряют плавящую способность. Самый опасный на трассе – отрезок внешнего кольца от улицы Притыцкого до Мазурова. По возможности его просят исключить из маршрута движения.

Утром здесь были столкновения машин. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восьми участках кольцевой ГАИ установило временные знаки ограничения скорости до 50 км/ч. Они коснутся и сети автодорог Минской области. По словам водителям, главная проблема сейчас – завестись.

Водители:

Собирался на работу и остыл. Не знаю, что делать. Наверное, тянуть будут. От мороза масло загустело, дверка замерзла.

В такие морозы страдают и люди, и машины. Невозможно завести машину. Во дворах все стоят.