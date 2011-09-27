На новых парковках в Минске вместо асфальта используется жесткая полимерная решетка

Франкфуртский автосалон-2011: 900 различных марок из 96 стран мира, более 900 000 посетителей

История немецкого автопрома имеет солидный возраст – более 110 лет. Автомобильные выставки проходили в разные времена в Берлине, Дрездене, Ганновере.