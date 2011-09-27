Прямой эфир

На новых парковках в Минске вместо асфальта используется жесткая полимерная решетка

27 сентября 2011 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новый вид гостевых парковок появляется в Минске — пластиковый пол и никакого асфальта.Основа парковки — жёсткая полимерная решётка. Такая технология позволяет оборудовать дополнительные стояночные места. Главное преимущество — сохранение корневой системы травяного покрытия. Строительство таких парковок, к тому же, менее затратно. А проводить ремонтные работы на придомовых территориях проще: решётка легко снимается и не нужно ломать асфальт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# авто

Другие новости рубрики

Все новости
27 сентября 2011 17:16

Белорусская таможня перекрыла нелегальный канал ввоза немецких автомобилей

27 сентября 2011 12:54

В шанхайском метро столкнулись два поезда. Пострадали около 300 человек

Франкфуртский автосалон-2011: 900 различных марок из 96 стран мира, более 900 000 посетителей
27 сентября 2011 08:54

Франкфуртский автосалон-2011: 900 различных марок из 96 стран мира, более 900 000 посетителей