На новых парковках в Минске вместо асфальта используется жесткая полимерная решетка

Новый вид гостевых парковок появляется в Минске — пластиковый пол и никакого асфальта.Основа парковки — жёсткая полимерная решётка. Такая технология позволяет оборудовать дополнительные стояночные места. Главное преимущество — сохранение корневой системы травяного покрытия. Строительство таких парковок, к тому же, менее затратно. А проводить ремонтные работы на придомовых территориях проще: решётка легко снимается и не нужно ломать асфальт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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