На могилевском предприятии разработали автостоянку карусельного типа

Новости Беларуси, Могилев. Конструкция вмещает одновременно 10 автомобилей и работает по принципу колеса обозрения.

Весь этот на первый взгляд громоздкий агрегат, занимает площадь всего двух легковых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже завершаются его испытания. Разработкой заинтересовались в местном муниципалитете. Ведь такие парковки можно устанавливать как в наземных, так и подземных паркингах. Что позволит разгрузить переполненные стоянки города.

Станислав Мысливец, начальник отдела транспорта и связи Могилёвского горисполкома:

Перенасыщенность автомобилями самого города создаёт помехи для того, чтобы где-то удобно припарковаться, удобно стать. Сегодня строительство таких паркингов и разработка таких инноваций будет положительно сказываться.