На МКАД женщина-водитель не справилась с управлением и снесла на обочине столб

Новости Беларуси. Из-за непогоды 15 января уже произошло серьезное ДПП на Минской кольцевой. Водитель не справилась с управлением на заснеженной дороге и врезался в столб.

Удар был такой силы, что мачта упала, к счастью в противоположную от машины сторону. Только чудом никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Колесников, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Водитель, управляя автомашиной «Мерседес», двигалась по МКАД со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Притыцкого. При перестроении из третьей полосы во вторую не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на осветительную мачту. В данном ДТП пострадавших нет. Ведется разбирательство.

Водителям, конечно, желаем соблюдать скорость движения, потому что погодные условия очень плохие, чтобы они были внимательнее на дороге.