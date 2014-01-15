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На МКАД женщина-водитель не справилась с управлением и снесла на обочине столб

15 января 2014 13:01
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Новости Беларуси. Из-за непогоды 15 января уже произошло серьезное ДПП на Минской кольцевой. Водитель не справилась с управлением на заснеженной дороге и врезался в столб.

Удар был такой силы, что мачта упала, к счастью в противоположную от машины сторону. Только чудом никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Колесников, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:
Водитель, управляя автомашиной «Мерседес», двигалась по МКАД со стороны улицы Тимирязева в направлении улицы Притыцкого. При перестроении из третьей полосы во вторую не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на осветительную мачту. В данном ДТП пострадавших нет. Ведется разбирательство.
Водителям, конечно, желаем соблюдать скорость движения, потому что погодные условия очень плохие, чтобы они были внимательнее на дороге.

# Аварии # Авария в Минске

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